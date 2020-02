La decadencia del salario argentino: el deterioro fue del 44 por ciento desde 2015

En este sentido, Argentina perdió nueve escalones en el ranking regional de salarios mínimos en dólares al pasar, en los últimos cuatro años, de la primera posición a la undécima detrás de Costa Rica (US$ 560), Uruguay (US$ 434), Ecuador (US$ 400) Guatemala (US$ 391), Chile (US$ 387), Paraguay (US$ 338), Bolivia (US$ 307), Perú (US$ 277), Honduras (US$272) y Panamá (US$ 270).

Según consigna el informe del observatorio conducido por el economista Santiago Fraschina, el deterioro de los ingresos fue aún mayor si se analiza el poder de compra del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), dado que pasó de representar 589 dólares a fines de 2015 ($5.588 al tipo de cambio de ese momento) a los 268 dólares actuales ($16.875). Hecho que implica una merma de casi un 55 por ciento en apenas cuatro años."Argentina ha pasado de tener el SMVyM más alto de Sudamérica, medido en moneda estadounidense al tipo de cambio oficial, a caer varias posiciones en el ranking. Esta dinámica se aceleró especialmente en el último bienio", aseguró el informe.En estas circunstancias, el poder de compra en dólares del salario de los argentinos se vio retrotraído a contramano de la mayoría de los países de la región que, si se aíslan los casos de Argentina y Venezuela, muestran un crecimiento en el mismo período del orden del 11,8 por ciento.