Santoro presentó un escrito en Comodoro Py en una causa que también lo involucra por extorsión

El operador mediático del Grupo Clarín, Daniel Santoro, se presentó en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria ante el juez federal Luís Rodríguez ya que es acusado de haber extersionado al empresario Daniel Traficante con la finalidad de no involucrarlo en causas judiciales.Santoro entró al cuarto piso de Comodoro Py 2002 para cumplir con la cita judicial en una causa donde ya está procesado y con prisión preventiva el falso abogado Marcelo D´Alessio.La investigación gira en torno a un supuesto intento de extorsión al empresario Daniel Traficante a cambio de no involucrarlo en una investigación por supuesto contrabando que se conoce como la "mafia de los contenedores" y que tramita en el fuero penal económico.Al presentar la denuncia, Traficante sostuvo que D'Alessio, quien era vecino suyo, le habría pedido 90.000 dólares a cambio de no involucrarlo en esa investigación y aludió a una publicación periodística donde iban a nombrarlo, algo que finalmente se concretó.