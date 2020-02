Alberto anunció un aumento del 13% para las jubilaciones mínimas, pensiones y asignaciones

No nos olvidamos del compromiso que asumimos. Por eso hoy anunciamos no solo un aumento de los haberes sino también la gratuidad de los medicamentos para todas y todos los jubilados.



Vamos a seguir acompañando a los que más lo necesitan y no a los especuladores. pic.twitter.com/y8g4rOwptq — Alberto Fernández (@alferdez) February 14, 2020

Logramos cumplir con el compromiso que asumió @alferdez con las argentinas y los argentinos, que se transformó en un mandato para nuestra gestión. Garantizamos el acceso gratuito a los medicamentos para todas las jubiladas y los jubilados de PAMI. pic.twitter.com/jjDQVeiCC1 — Luana Volnovich (@luanavolnovich) February 14, 2020

Esto significa que el 86,8 por ciento de los beneficios del sistema de seguridad social, que reciben 11,8 millones de personas, tendrán un incremento en su haber que superará el 11,56 por ciento que hubiesen percibido con la fórmula aprobada en 2017. Los incrementos regirán para marzo, abril y mayo. A partir de junio habrá un nuevo aumento, que se dará por decreto en caso de que el Gobierno aún no haya definido una nueva fórmula de movilidad., aseguró el presidente, Alberto Fernández, durante el anuncio realizado este viernes por la tarde en Casa Rosada.Además, Fernández aseguró que la decisión de que haya un listado de 170 medicamentos gratuitos significa en la práctica un ingreso indirecto. “Es dinero que van a tener que dejar de gastar en medicamentos y que podrán destinarlo a otras necesidades”, indicó. Desde el Gobierno estiman que los jubilados gastan más de de 4000 pesos por mes en remedios, es decir, el 30 por ciento de una jubilación mínima.Aumentos La suba a los jubilados del régimen general será de 2,3 por ciento sobre el haber que percibe actualmente el beneficiario y a eso se le deberá agregar una suma fija de 1500 pesos.. Al tratarse de una suma fija, implica porcentajes decrecientes para jubilaciones y pensiones mayores.Por eso, en la práctica, para la mínima implica un aumento del 13 por ciento y para la máxima del 3,8 por ciento.Los aumentos se aplican sobre cada beneficio que tiene la persona. De haberse mantenido la fórmula de movilidad votada en 2017, el aumento debería haber sido para todos los jubilados de 11,56 por ciento, que corresponde en su mayoría a la inflación registrada entre julio y septiembre de 201El jueves a última hora, el Gobierno había consultado en Anses cuántos jubilados había que cobraran hasta 16.200 pesos.Se trata del 75 por ciento del universo previsional, lo que es igual a 6,2 millones de jubilaciones y pensiones que habrán ganado más que con la fórmula suspendida.En conjunto con los jubilados que perciben la mínima, se trata de 13,6 millones de beneficios que ganarán con el aumento, el equivalente al 86,8 por ciento del universo del sistema de seguridad social.Finanzas públicas “No derogamos la fórmula solamente porque las cuentas públicas lo recomentaban, trabajamos fiscalmente con seriedad, pero no nos olvidamos de la obligación que tenemos con nuestros jubilados”, aseguró el presidente. El aumento definido por el Gobierno representa un ahorro fiscal para el Gobierno.Sin embargo, Vanoli aclaró: “El efecto fiscal es neutro si se tiene en cuenta el bono de 5000 pesos. La suspensión de la movilidad no fue hecha para hacer un ajuste, sino con un criterio de redistribución y solidaridad”. Ese aumento extra para diciembre y enero había implicado un gasto fiscal de 45 mil millones de pesos. En el caso del listado gratuito de medicamentos, tendrá un costo fiscal de 30 mil millones de pesos, financiado por el Pami y también por el impuesto País.Por otro lado, Vanoli resaltó que el sistema previsional fue encontrado con un déficit del 0,5 por ciento del PBI y con el fondo de garantía de sustentabilidad que había perdido 70 por ciento en dólares. “En este contexto de crisis, el Estado está haciendo un esfuerzo, porque la deuda que hay que pagar es la deuda social”, afirmó.En esta misma línea, el presidente remarcó: “Se rasgaban las vestiduras porque postergamos el pago de un bono dual, pero deben saber que vamos a seguir privilegiando a los que más necesitan por sobre los especuladores”.“Deberá reunir dos requisitos, que permita la sustentabilidad económica y que garantice el poder adquisitivo en términos reales, dado que la anterior no cumplió ninguno”, adelantó Vanoli. “La premisa fue preocuparnos por los que peor están”, dijo Alberto Fernández, junto a Vanoli (Anses) y Volnovich (PAMI).