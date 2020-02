Denunciarían al ex ministro Etchevehere por irregularidades en el comercio con China

En los últimos días el ex ministro de armó un Think Tank al que lo bautizó como “Pro-Agro”. Su idea es sentar las bases de una plataforma política supeditada a las demandas del sector agrario más reacio a las políticas del gobierno del Frente de Todos. Por el momento, sólo posee el apoyo de Mauricio Macri - vapuleado no sólo por los números rojos de su gestión sino por el fuego amigo del radicalismo desde donde cuestionan su “liderazgo.

Según La Política Online, en los últimos días las nuevas autoridades del Senasa detectaron fallas en la fiscalización de plantas autorizadas para exportar al gigante asiático. Entre las mismas, se detectó una importante cantidad de fallas en las habilitaciones que se otorgaron a diversas plantas frigoríficas para poder exportar carne vacuna con destino a China.“LPO supo que dichos permisos fueron otorgados, casi en su totalidad, en 2019 durante la gestión del ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere”. Las fallas en cuestión giran en torno a “los análisis de fiscalización y control de varios frigoríficos”.La polémica fue tal que llegó hasta el pedido de renuncia del director de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Jorge Dal Bianco, responsable de las certificaciones. Ahora, las autoridades sanitarias y de calidad alimentaria evalúan denunciar al ex ministro.Etchevehere fue uno de los dirigentes que no dio pelea en las elecciones. Algo que le valió el reproche del ex jefe de gabinete Marcos Peña. Sin embargo, esa dinámica le rindió algunos frutos ya que consiguió un padrino de peso para financiar la empresa: David Lacroze Ayerza, ex directivo de la Sociedad Rural (SRA) que se hizo conocido cuando subió - en modo escarcha - a redes sociales una foto de la vicepresidenta Cristina Fernández cuando viajaba a Cuba a ver su hija.