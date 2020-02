El plan que Duhalde le presentó a Alberto y CFK para bajar la inflación

confirmó que propuso "la idea de la venta de productos a granel o por peso"

El ex presidentese reunió durante las últimas semanas por separado con Alberto Fernández y Cristina Kirchner y les presentó una novedosa propuesta para combatir la inflación. Se trata de una medida que ya funciona en Europa.Este martes volvió a juntarse con el Presidente de la Nación en Casa Rosada y a la salida dialogó con los periodistas acreditados. Allí,El también ex gobernador bonaerense, explicó: "".", sentenció.Contó que la misma propuesta se la llevó al ex mandatario Mauricio Macri, pero no logró a llegar a ningún acuerdo.