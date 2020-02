"Hay 7 mil beneficiarios del régimen del Poder Judicial que reciben un haber promedio de 289 mil pesos"

"Dicen que nuestro presidente veta a candidatos y jueces que incomodan al kircherismo. Es una locura, porque primero que no vetó ningún candidato. Nosotros pedimos los pliegos y nos sentaremos a ver cada uno de ellos. Se evaluarán los jueces y se enviarán los pliegos. Parece que le quitan el derecho al presidente de poder elegir los mejores jueces que pueda, es un título muy tendencioso".

Jubilaciones de privilegio

La ministra de Justicia Marcela Losardo habló ampliamente de todos los temas que atraviesan la agenda política y judicial en Argentina y adelantó que se está trabajando en una reforma judicial pero que aún no hay plazos. Además aclaró los por menores del proyecto que limita las jubilaciones de privilegio para los jueces.Losardo fue consultada por la marcha en pedido de Justicia para Fernando Báez Sosa y"Me sumo al dolor y compasión por esos padres. Por otro lado, veo la manfiestación de la gente pidiendo justicia que es lo que todos los argentinos necesitamosagregó.La ministro dejó en claro que "no tenemos fecha para la reforma judicial" pero "estamos evaluando cómo se implementarían los fueros, pensando en un sistema acusatorio para que sean más rápidos los procesos". No obstante reafirmó que en Argentina hubo abuso de las prisiones árbitrarias peroEn base a la tapa del diario La NaciónLas cuestiones que se modificaron, se hicieron para reducir las inequidades del sistema previsional que en buena parte son originadas por el mismo régimen especial.precisó Losardo.En tal sentido la ministra dejó en claro que hoy por hoyy continuó: "Hay una gran desproporción, nos encontramos con un déficit que asciende a 9.200 millones de pesos."Conversando con muchos de ellos, se llegó a un proyecto que fue enviado el Congreso donde se subió la escala a 65 años en varones y mujeres, a 30 años de servicio, se mantiene el 82 por ciento móvil, y la remuneración es la de los últimos 120 meses y se sube el aporte a 18 por ciento", explayó.Así Losardo aclaró que "se hace un promedio, pero actualizado.Creo que tiene que ver con que le tocan el bolsillo, pero no es tan tremendo. Seguimos teniendo el sistema especial".. Estamos en una crisis económica donde todos tenemos que poner algo", concluyó.