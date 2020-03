Se terminó de romper el bloque Cambiemos en un importante distrito del Conurbano

Las diferencias ya se hacían sentir en las elecciones primarias cuando un ex integrante de la bancada (José Coba) decidió apostar por su propia candidatura. Desde el macrismo más puro también comenzaban a sentirse las distancias. Por eso, cuando la derrota ya era diario del lunes las primeras bajas fueron elocuentes. El sector del PRO integrado por Gustavo Ganchegui y Silvia Sierra decidió conformar el bloque Juntos por el Cambio presidido por la presidenta del PRO local, la propia Sierra. La bancada además fue integrada por la concejal radical Graciela Andrada – conducida a nivel provincial por Maximiliano Abad - y el referente de la Coalición Cívica local Jorge Villalba.Es así que los nueve ediles opositores pasaron a estar separados en dos bloques. El hecho generó mayores rispideces, especialmente en la UCR local, dado que el radical César Bértoli (allegado al presidente del Comité UCR Lomas, Marcelo Coletta) decidió mantenerse cercano al propio Mercuri.Las cosas no andaban bien en la oposición lomense y es algo que recalcaban por lo bajo los concejales del Frente de Todos.La novedad es que este lunes, previo a la primera sesión del año, Diego Cordera decidió romper con lo que quedaba del bloque Cambiemos formalizando su alejamiento a Gabriel Mercuri al conformar el unibloque Renovación Lomense.La decisión, para el PRO lomense, no fue sorpresa. De hecho, hasta le bajaron la importancia. “Era algo que se sabía que iba a ocurrir”, remarcaron.Las rupturas explicitaron las tensiones que ya se vivían desde la elección de agosto y demostraron una vez más que la oposición lomense está pasando por momentos difíciles, en especial cuando el bloque Frente de Todos se solidifica cada vez más en la conducción de Martín Insaurralde.