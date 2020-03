Ferraresi recibió a De Vido y remarcó la importancia de que todos los presos políticos recuperen su libertad

“Recibimos a Julio De Vido y su esposa, Alessandra Minnicelli. Coincidimos en la importancia de que todos los presos políticos recuperen su libertad como un paso necesario hacia la recuperación del estado de derecho en nuestro país”, informó el jefe comunal a través de su cuenta de Twitter.La visita del ex funcionario abre un nuevo capítulo de las controversias relativas a sí hay o no presos políticos en el país. Distanciado de las declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero (que había sostenido que en el país no había presos políticos sino “detenciones arbitrarias”), Ferraresi consideró también que las detenciones Boudou y Milagro Sala formaban del “lawfare establecido durante el gobierno de Mauricio Macri”.