19.03.2020 / INTERNA RADICAL

Salvador rechazó las críticas de Storani y destrozó al sector que apoya a Gustavo Posse



El ex vicegobernador bonaerense y presidente de la UCR Provincia se las agarró con el ex vice de la UCR nacional y ex ministro del Interior, Federico Storani. Rechazó los cuestionamientos a su conducción y sostuvo: “Recuperamos un partido que venía de una crisis en la que aquellos que hacen las criticas tuvieron responsabilidad de estar al frente del radicalismo en esos tiempos”.