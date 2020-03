El legislador tucumano que tiene Coronavirus y admitió haber estado con "un sinfín" de personas

1. Volví de Brasil el 20/2. El lunes 16/3 a la noche tuve problemas gástricos. El martes 17 consulte a mi médico y me diagnosticó gastroenteritis (muy frecuente en mi ...). Fui a sesión, q termino al mediodía. A la tardecita tuve fiebre. Llame a mi OS, y me recomendó q dar aviso.

2. Desde el martes no salgo de mi casa.

3. El miércoles me tomaron las muestras, y hoy me dieron el resultado positivo.

4. Estoy desde el martes, asintomático.