Estela: "Este año nos encuentra con una situación de emergencia enorme y hay que cumplirla a rajatabla"

Estela contó que "posiblemente en la Plaza de Mayo se efectúe un acto muy moderno para mostrar, iluminar, el lugar de la marcha alrededor de la pirámide con las imágenes de nuestros desaparecidos" y agregó que "se van a pasar imágenes de esa bandera enorme que llevamos año tras año con las fotografías de nuestros hijos, nuestros familiares desaparecidos".

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, habló en un nuevo Día de la Memoria en el marco del aislamiento preventivo por una pandemia global que no permitirá que por primera vez sea realice la marcha hacia la Plaza de Mayo para levantar las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.señaló Estela en una entrevista con el programa Habrá Consecuencias.La Abuela de Plaza de Mayo aseguró que "la cuarentena impuesta por el Gobierno para frenar esta pandemia que estamos sufriendo por un virus desconocido prácticamente, que no afecte a los argentinos"Es un poco refrescar la memoria de tantos años, no olvidar una fecha para que no vuelva a repetirse, para que no crean que esto es pasado”, continuó y rechazó cualquier tipo de llamado a la impunidad para los genocidas que reclamaban prisión domiciliaria por el coronavirus: "esos son presos más peligrosos que los otros presos".Por último remarcó que "es una fatalidad que el coronavirus suceda en un Gobierno que está resolviendo los temas emergentes como es el hambre en las familias" y reflexionó que