Laura Alonso tildó de "espías" a los médicos cubanos que vendrían a ayudar a combatir el coronavirus

Es el caso de Laura Alonso, la ex titular de la Oficina Anticorrupción durante el mandato de Mauricio Macri, que usó su cuenta de Twitter para tildar de "espías" a los médicos cubanos que vendrían a ayudar a combatir el Covid-19 en la Provincia de Buenos Aires

Si nos faltaba algo ... eran los médicos/espías/comisarios cubanos! #NoALosMedicosCubanos — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) March 24, 2020

Tiene razón Kicillof: hay lugares de los que no se vuelve. Muy bien descripto por Pignanelli acá 👇 https://t.co/Ksb5sHcRQ0 — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) March 25, 2020

Evidentemente, algunos dirigentes políticos no frenan su incontinencia verbal ni siquiera mientras una pandemia como el coronavirus, que generó hasta ahora más de 445.000 casos y más de 20.000 muertos en 187 países y 387 diagnosticados y ocho víctimas fatales en la Argentina.La ex diputada nacional, que enfrenta causas penales por presuntamente haber encubierto maniobras de corrupción de funcionarios de la gestión Cambiemos, acusó de “espías” y “comisarios” a médicos cubanos que llegarían al país para asistir a instituciones sanitarias de la provincia de Buenos Aires en el marco del operativo de contención de la pandemia del coronavirus.Alonso se sumó en realidad al hashtag #NoALosMédicosCubanos, que acumuló entre ayer y hoy cientos de tweets de trolls opositores y personajes polémicos, como el actor macrista Juan Acosta.Además de las acusaciones insólitas de la ex titular de la OA, las críticas apuntan que los profesionales provenientes de la isla no contarían con su título revalidado en Argentina. Sin embargo, alguien del mismo espacio político que Alonso, comoen la Ciudad, ante la amenaza que genera la pandemia lanzó una convocatoria “extraordinaria” destinada a “médicos con o sin título revalidado en Argentina” para trabajar en instituciones de la ciudad., atacó Alonso a través de su cuenta de Twitter en la que, desde hace días, insiste en bajarle el tono a las medidas de prevención tomadas por el Gobierno de Alberto Fernández para prevenir la propagación del Covid-19.La respuesta del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no se hizo esperar pero, a la vez, le bajó el pulgar a entrar en un intercambio con la ex funcionaria de Macri., dijo esta mañana.El mandatario provincial confirmó además el ofrecimiento de Cuba de personal sanitario para prestar servicios contra el coronavirus, aunque aseguró que “hoy no está resuelto” si efectivamente llegarán los profesionales o no y mencionó que todavía “hay cuestiones de logística y traslado" que no están resueltas.En relación a las descalificaciones vertidas por Alonso, en tanto, el gobernador respondió: "No sé que decir de Laura Alonso, si consiguen salir de esa situación tan incómoda en que se ponen ellos mismos, incomprensible, tendrían que ver qué pasa en Italia o Francia. Todos los sistemas sanitarios del planeta están desbordados".Alonso, luego, decidió insistir en su ataque contra el ex ministro de Economía. "Tiene razón Kicillof: hay lugares de los que no se vuelve. Muy bien descripto por Pignanelli acá", tuiteó la imputada por la justicia, y un link a una nota del ex titular del Banco Central en que criticaba la negociación de la deuda con el Club de París.