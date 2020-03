"Es un tipo calmo que hace cosas, bueno, no sé, todos lo ven. Nos reta... no sé, a mí me cae muy bien y todas las medidas que está tomando son buenas”, enfatizó sobre la figura del presidente Fernández.Dijo tener "la leve impresión de que esta especie de grieta, grietón que teníamos, se ha achicado muchísimo estos días”. Antes estábamos como poseídos los que no habíamos votado a Fernández, y ahora yo estoy muy contenta con lo que está haciendo", manifestó.Aclaró que no es “panqueque” y seguirá siendo antiperonista”. “Igual no soy panqueque, ni nada por el estilo, eh. No soy peronista. Pero la verdad es que me gustó y lo respeto a este presidente que tenemos”, valoró Susana para quien Alberto Fernández “ha reaccionado bien”.