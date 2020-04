La apertura de los bancos trajo largas colas para cobrar jubilaciones, asignaciones y el ingreso de emergencia

Los bancos públicos y privados reabrirán sus puertas en el horario habitual de entre las 10 y las 15 exclusivamente para pagar los 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo cuyos DNI estén terminados en 0, 1, 2 y 3 y haberes que jubilados y pensionados que no pudieron cobrar en marzo por no tener tarjeta de débito.. El Banco Central aseguró que habrá un "estricto cumplimiento" de las normas de aislamiento social y pidió que quienes sí posean tarjeta de débito o sus documentos tengan otras terminaciones, "no se presenten este viernes".El resto de las terminaciones de DNI cobrarán a lo largo de la semana próxima, tal el calendario fijado por la ANSES: el lunes cobrarán los terminados en 4, 5 y 6; y el martes en 7, 8 y 9.Una de las entidades que abrirá su red de sucursales en todo el país y en su horario habitual es eTambién comunicó que los beneficiarios del sistema de seguridad social que necesiten retirar su tarjeta, pueden hacerlo en las cajas habilitadas", y destacó que en los próximos días la prioridad de atención la tendrán los jubilados que no tienen otra alternativa que percibir sus haberes por ventanilla.En tanto, el. También extendió la vigencia de las tarjetas de débito que vencieron en los últimos meses.(R)R)