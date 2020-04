Otra oportunidad: cómo reclamar el bono de $10 mil si el pedido fue rechazado y cuándo habrá una nueva inscripción

el Gobierno informó que quienes pidieron el bono de $ 10 mil y recibieron una respuesta de "solicitud denegada" tendrán otra chance para acceder a la ayuda para los más vulnerables con el propósito de paliar la crisis por el coronavirus y la cuarentena que paraliza la economía

¿Cuáles fueron los motivos principales de rechazo para cobrar el bono de 10 mil pesos?

Ante el conocimiento de circunstancias como la falta de actualización de cambios en la situación laboral de las personas,Además, el titular de ANSES, Alejandro Vanoli, destacó que para los que no se inscribieron en esta instancia (cuya inscripción cerró el 5 de abril), habrá una nueva oportunidad para hacerlo: "Estamos habilitando a partir del día 22 de abril una nueva instancia para los que hayan tenido que actualizar dato o hayan tenido una novedad personal o socioeconómica", dijo.Mirá el paso a paso para reclamar ante la solicitud rechazada:1) Ingresar en www.anses.gob.ar y seguir los siguientes pasos:-Entrar a la página oficial del bono o a MI Anses-Entrar en Ingreso Familiar de Emergencia -Escribir el DNI usado inicialmente para el pedido-El sistema te informará sobre los motivos por los cuáles no te van a depositar el IFE, ingresando los datos solicitados:Si algún algún error del solicitante (en el proceso de presincripción) o de ANSES (los motivos de rechazo no concuerdan con tu realidad), se deberá mandar un mail a [email protected] explicando por qué el usuario considera que hubo un error que determinó el rechazo.También se puede hacerlo a través de Facebook, https://www.facebook.com/ansesgob o por línea telefónica al 130 seleccionando la opción 0. Allí, un operador te va a informar sobre los motivos y en caso de que aparezca algún error, se veré la posibilidad de rever la inscripción.-El grupo familiar está compuesto por él o la solicitante, su cónyuge o conviviente y sus hijos/as menores de 18 años, o sin límite de edad en el caso de hijos/as con discapacidad.-El grupo familiar podrá considerarse unipersonal por declaración jurada del solicitante.-Cuando el/la solicitante tenga menos de 25 años, deberá acreditar un domicilio de residencia distinto al de sus padres para que se lo considere un grupo familiar diferente. En caso de tener un hijo, se te considerará dentro de un grupo familiar distinto aún teniendo el mismo domicilio que tus padres.-La prioridad de cobro en un grupo familiar donde distintos miembros hayan solicitado el IFE será de la mujer.Se denegará la solicitud si el/la solicitante o algún miembro del grupo familiar:-Tuvo ingresos en los últimos 6 meses en un promedio mensual superior a 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.-Realizó gastos y/o consumos con tarjetas de crédito y/o débito que superen en más del 70% de los ingresos calculados de acuerdo al punto anterior.-Obtuvo rentas financieras por un monto superior a $ 66.917 para el período fiscal 2018.-Declaró en el Impuesto sobre Bienes Personales un importe 4 veces superior al importe anualizado del primer punto, y/o la tenencia de automotores por un valor de 1,5 veces el importe anualizado del primer punto, y/o la tenencia de bienes informados por la Administración Nacional de Aviación Civil, y/o la tenencia de embarcaciones.-Ser monotribustista A o B y tener deuda con AFIP por falta de pago no es un motivo de rechazo de la solicitud.-Ser monotributista C o superior, o estar inscripto/a como Autónomo, sí provoca que se rechace la solicitud de IFE.-Haberse dado de baja como monotributista o autónomo y que así conste en las bases de datos de AFIP, hará que se analice la preinscripción para ver si se cumplle con el resto de los requisitos.