Gollan adelantó que Provincia está trabajando para decretar el uso obligatorio del tapaboca

En declaraciones a radio La Red indicó que "está claro que nosotros estamos con una cantidad baja de mortalidad por las medidas restrictivas impuestas".Para Gollan, "hoy por hoy es la circunstancia vital lo que nos está permitiendo, por un lado ganar tiempo para seguir rearmando nuestro sistema de salud y ponerlo lo más robusto que se pueda"."Por otro lado nos permite construir conocimiento propio epidemiológico de cómo está la enfermedad en el país. Ya no solamente de lo que recibimos de otros países sino qué está pasando en la Argentina, por dónde circula y no circula", expresó Gollan."En el decreto vamos a contemplar el transporte público y la gente que viaja en automóvil con más de una persona, también tiene que ir con su barbijo", precisó el titular de la cartera sanitaria.El ministro también se pronunció respecto de la falta de algunos insumos en el área de salud, y afirmó: "Necesitamos, con la poca oferta que hay en el país, reforzar con otras alternativas""Por eso es que estamos planificando todos estos sistemas para ir a buscarlos a China. No hay otra alternativa o vienen en avión de China o va a haber que ir a buscarlos", concluyó.