Cuáles son las opciones y cómo elegir la forma de cobro del bono de $10 mil de ANSES

a partir de hoy las personas que se inscribieron para recibir el bono ANSES de $ 10 mil del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y cuyo documento termine en 0 y 1 podrán elegir cómo cobrar el beneficio, en caso que no lo hayan seleccionado aún, entre cinco alternativas

Mientras gran parte del mundo y la Argentina atraviesan -bajo distintas modalidades- el aislamiento obligatorio por el coronavirus,Luego, en los próximos días, será el turno de hacerlo para aquellos beneficiarios ya aprobados que tengan documento iniciados con los números consecutivos, respetando el mismo esquema.Para hacerlo, deberán ingresar a la página web de ANSES y allí podrán seleccionar entre las diferentes alternativas de cobro al ingresar en la sección Ingreso Familiar de Emergencia que presenta el sitio.Deberán ingresar la Clave de la Seguridad Social y se le pedirá a la persona que confirme o modifique sus datos de contacto que incluyen: número de teléfono celular y/o la dirección de correo electrónico. Tras hacerlo, el beneficiario recibirá por su teléfono celular y/o por su dirección de correo electrónico un código que deberá ingresar en el paso siguiente.1) Acreditación en CBU propia (Transferencia CBU)2) Cajero Automático de Red Link-BNA3) Acreditación en Cuenta DNI BAPRO4) Cajero Automático de Red Banelco5) Cobro en efectivo en Correo Argentino.1) La primera alternativa es cobrar los $10 mil por transferencia a una cuenta (CBU) propia. Si se opta por esta opción se tendrá que ingresar ese CBU y el trámite ya concluye. Todos aquellos beneficiarios que no optaron por la opción de Transferencia CBU en el período anterior comprendido entre los días 11 al 15 de abril inclusive, pueden de todos modos hacerlo hoy.2) Si selecciona el método de cobro por Red Link o BNA, el trámite finalizará de inmediato. Luego, el Banco de la Nación Argentina (BNA) enviará por celular o correo electrónico un código o clave para que pueda operar en un cajero automático de la Red Link y así cobrar el IFE.Pero no en cualquier momento: con la clave o código de ocho dígitos enviado por el Banco Nación a su celular y/o correo electrónico días después de la inscripción, la persona deberá ir el día de pago que le corresponda por el cronograma de ANSES a un Cajero Automático de la Red Link.Una vez allí, deberá hacer tres pasos: ingresar el código o clave de acceso; ingresar su tipo de documento (DNI, LC, LE) y número del mismo; y colocar el importe a retirar: $10.000. Es importante tener en cuenta que se deberá retirar el monto total en una sola extracción.3) Si el usuario elige cobrar por Banco Provincia - Cuenta DNI, el trámite también concluye tras realizar la selección. Luego deberá descargar la aplicación para celulares llamada "Cuenta DNI" del BAPRO. La misma se puede descargar en forma gratuita con Google Play Store en celulares smartphone. También en el caso de tener un dispositivo Apple.Con la app descargada, es necesario abrir una cuenta gratuita haciendo -con la app- una foto de su DNI y una foto suya (selfie) con la cámara frontal del celular. Luego, se pedirá que se completen los datos personales.El día asignado para el cobro, que será informado por el cronograma de pagos de ANSES, la persona deberá entrar a Cuenta DNI y eligir el monto que quiera retirar, desde 1.000 hasta 10.000 pesos. En este caso, no es obligatorio extraer la totalidad del bono. La APP generará un código de extracción con el cuál deberá dirigirse a un cajero de la Red Link que tenga la leyenda "Punto Efectivo" en cualquier localidad del país.En el cajero, se deberá seleccionar la opción "operar sin tarjeta - extracción", ingresar el número de DNI, el código de extracción y el monto a retirar que seleccionó previamente.4) En el caso de Banelco, como con las opciones anteriores, una vez elegida la opción del cobro por medio de cajero automático de esa Red, el trámite finalizará.Luego, habrá que esperar la fecha de pago que le corresponde de acuerdo con el cronograma de pagos de ANSES y deberá ingresar nuevamente a la página Web de la ANSES. Allí encontrará en la opción Banelco un código o clave para ingresar en un cajero automático de esa red bancaria y cobrar los $10 mil.Con la clave, el beneficiario deberá ir a un Cajero Automático de la Red Banelco que posea la opción de operar sin tarjeta. Se deberá presionar "iniciar" y luego elegir la opción "Orden de Extracción". Se deberá ingresar el tipo de documento (DNI, LC, LE) y su número y luego poner el importe a retirar, que deberá ser de la totalidad del bono, es decir los 10.000 pesos. Por último, ingresar la clave de extracción de seis dígitos.5) Los que elijan cobrar por correo deberán tener en cuenta que, como el pago es presencial en ventanilla, el cronograma de acreditación de esta opción estará limitado por turnos de atención por día de pago. Por esto, quienes opten por este método de pago podrían esperar plazos más largos para contar con el dinero que en el resto de las opciones.Si el usuario elige el cobro por medio de Correo, el trámite finalizará. Luego, en los próximos días, la persona deberá consultar vía web la fecha y lugar de cobro para dirigirse de forma presencial a la sede. Se deberá asistir en el turno asignado, hacer la cola de espera respetando los 1,5 metros de distancia social aconsejados y retirar el bono de Ingreso Familiar de Emergencia por ventanilla presentando su DNI.