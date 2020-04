Un gran porcentaje de los infectados por el COVID-19 corresponde al personal de la salud

La funcionaria confirmó que el 33% del personal de salud infectado tiene un antecedente de viaje y que la principal causa de contagio en ese grupo es de tipo "horizontal", es decir, transmitida entre los profesionales.En ese sentido, "en relación con las cadenas de transmisión en algunas instituciones" de salud, se explicó que las indagaciones que están realizando las distintas jurisdicciones "no registran conclusiones directas sino que la investigación es cualitativa".Sin embargo, se observó que la cadena de transmisión en este grupo podría explicarse en el trabajo que el personal realiza en diversos establecimientos de salud, ya que la principal forma de contagio es "horizontal" y no por el contacto con los pacientes.Por ello, Vizzotti reiteró la indicación de mantener un estricto control del estado de salud y pidió que, ante la presencia de síntomas, el personal del área no concurra al lugar de trabajo y alerte de la situación al sistema sanitario.