¿Por qué una vacuna inglesa para el coronavirus pasó de ser una buena noticia a una fake news?

ULTIMO MOMENTO: Emocionante e histórico. cientificos de la Universidad de Oxford me acaban de confirmar que CASI SEGURO TENEMOS VACUNA CONTRA EL CORONA VIRUS PARA PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE. En un rato en vivo en… https://t.co/rSLfTkheXA — Christian Martin (@askomartin) April 20, 2020

Hoy se volvió TT Christian Martin, un periodista deportivo que anunció que la vacuna contra el coronavirus va a estar lista "casi seguro" para septiembre, porque lo dice un equipo de la Universidad de Oxford. Vamo a calmarno y aclarar un poco las cosas.



“CASI SEGURO TENEMOS VACUNA CONTRA EL CORONA VIRUS PARA PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE”, había sostenido Martín.En el “casi seguro”, del ex jugador del CASI, radicado en Londres desde hace 25 años, generó entusiasmo y esperanza, aunque no fueron pocos los que pronto comenzaron a rascar sobre la veracidad de la información dando lugar a la polémica.El punto está, según el periodista de divulgación científica Nicolás Olszevicki en que “no se trata de una primicia”, que “que no va a estar en la lista casi seguro” dado que sólo podría haber un millón de dosis para septiembre si todo sale de acuerdo a lo previsto aunque pero el punto está en que “ni siquiera empezaron las pruebas en humanos”.Además de terminar siendo una fake news, el hecho remarca la necesidad de contar con periodistas especializados en ciencia, salud y epidemiologia a la hora de informar con temáticas que se hacen más sensibles por el contexto de pandemia que se padece en todo el mundo.