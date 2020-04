28.04.2020 / Llamó a la rebelión fiscal

Susana furiosa con el impuesto a las grandes fortunas y decepcionada con el blanqueo macrista

La reconocida conductora de televisión rechazó el impuestos a las grandes fortunas y reveló que blanqueó dinero durante el Gobierno de Mauricio Macri pero que no fue justo. "Conozco gente que no blanqueó y no pasó nada. No hay como una justicia, no los castigaron y no pasó nada, y yo me siento una estúpida", relató la diva.