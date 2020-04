Alfonsín aseguró que el papel de la UCR y el PRO en medio de la pandemia "es peor que poco serio"

"El Parlamento suspendió sus actividades porque lo dispuso la oposición. A fines de marzo el presidente quería que se trataran dos leyes y le pidió al parlamento que levantara por un día la suspensión y le contestaron que no, que sería un riesgo, que el poder ejecutivo cuenta con otros instrumentos si necesita entrar esa norma- ese instrumento es el DNU- pero que no convenía levantar la suspensión. Después empezaron a decir lo contrario, que se hagan cargo porque los responsables de la suspensión son ellos".

Ricardo Alfonsín apuntó contra la oposición conformada en Juntos por el Cambio y su "travesía de la democracia" al tiempo que defendió el rol de aquellos opositores que están trabajando codo a codo con el Ejecutivo nacional. Además durante la entrevista con Radio 10 demostró su apoyó al impuesto a las grandes fortunas., manifestó.El embajador argentino en España dejó en claro que ""no todo vale en democracia y menos en circunstancias como estas" y dejó en claro que "lo menos que se le puede pedir a la política es que actúen con seriedad,Por otro lado cuestionó otro argumento opositor donde manifiestan que "la justicia no funciona", Alfonsín dijo que "es otra mentira, ni siquiera está suspendida, está limitada en su accionar, o ¿qué quieren que funcionen los tribunales?, ¿para que se contagien?" La Corte Suprema dispuso la limitación e hizo bien, los jueces están en sus despachos para atender las cuestiones más importantes"."señaló sobre el proyecto oficialista.Por último se refirió al futuro de la UCR y dijo que "si el partido quiere correrse a la derecha que se le diga a los afiliados y a la sociedad"."En los últimos 4 años de gestión del Pro tuve la sensación de estar militando en otro partido y no en la Unión Cívica Radical. Desde el 10 de diciembre esa sensación se fortaleció", concluyó sobre el espacio que hoy lidera Alfredo Cornejo.