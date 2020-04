Fuego cruzado entre Berni y Zaffaroni por las excarcelaciones

En el marco de la pandemia por el coronavirus, hasta el momento han salido 753 presos de las cárceles bonaerenses y más de 200 de las federales. En este contexto crecen los reclamos de las excarcelaciones.

En diálogo con Radio Mitre dijo: "Escuché a un jurista muy reconocido, que nadie puede poner en duda su capacidad teórica, diciendo que esta es una medida para evitar masacres. Masacres son las que tenemos todos los años en la provincia de Buenos Aires cuando los delincuentes nos matan mil bonaerenses. Esas son verdaderas masacres"., planteó el titular de la cartera de Seguridad provincial.En diálogo con Futurock, sostuvo: "Primero que la mayor parte de nuestros presos no están condenados, es decir que están en prisión preventiva, por lo que no sabemos si son culpables o no. En segundo término, nadie dice que se vaya a largar a homicidas seriales y violadores. La mayor parte de nuestros presos son por delitos contra la propiedad, muchos sin violencia física".Para Zaffaroni, la velocidad de contagio del coronavirus implica un "riesgo tremendo" en las cárceles por la superpoblación de internos.