Excarcelaciones: la contundente respuesta de la ministra de Justicia a las críticas de la oposición

En declaraciones a radio Mitre, Losardo subrayó: “La posición del Gobierno la definió ayer el Presidente. No existe un plan de liberación generalizada ni dirigida a un caso particular”. "Nadie está de acuerdo con sacar a violadores o asesinos", agregó la titular de la cartera de Justicia y aseguró que "no se van a disponer indultos, ni amnistías, ni conmutación de penas", dijo la funcionaria.“En este caso, fue solicitado por la familia de esa persona y la Secretaría no necesita autorización ni del Presidente ni del Ministerio de Justicia para realizar la presentación”, explicó.También remarcó que al igual que en el caso de la prisión domiciliaria “esto lo decide la Justicia” y además recordó que la solicitud realizada en el caso de Jaime “fue rechazada” por el Poder Judicial.