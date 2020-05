El fuerte respaldo de Cristina a la medida de Kicillof relativa al Sistema Penitenciario

Quiero compartir este excelente video sobre la situación de las cárceles en la Provincia de Buenos Aires y la crisis del COVID-19. pic.twitter.com/vqUcuseFfX — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 5, 2020

El gobernador Kicillof remarcó que “quien va a la cárcel, quien tiene una prisión domiciliaria es una decisión del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo” y denunció que “hay una campaña con un objetivo que es dañar al Gobierno y tratar de generar miedo”.

“Quiero compartir este excelente video sobre la situación de las cárceles en la Provincia de Buenos Aires y la crisis del COVID-19”, sostuvo la ex mandataria luego de publicar los “imperdibles 40 minutos de la conferencia de prensa del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de sus ministros de Justicia y de Seguridad, Julio Alak y Sergio Berni. Vale la pena para poder entender qué pasó y qué está pasando”.Lo afirmó al anunciar en La Plata, junto a los ministros bonaerenses Sergio Berni (Seguridad) y Julio Alak (Justicia), un plan de infraestructura de ampliación de la capacidad penitenciaria, con la incorporación de 1.350 nuevas plazas en los próximos meses.El gesto de Cristina no hace sino que confirmar el contundente apoyo de la ex mandataria al titular del Ejecutivo provincial tras los cuestionamientos que desde la oposición propiciaron tendientes a una “supuesta liberación de presos”.