"Trabajamos hace varias semanas en establecer un esquema de evaluación sin calificación"

En @canal26noticias, junto a @federicobisutti y equipo, dialogamos de la vuelta al colegio. Estamos elaborando escenarios de regreso a las aulas extremando las medidas cuando no haya riesgos para la comunidad educativa y las familias. — Nicolás Trotta (@trottanico) May 6, 2020

Otras definiciones importantes del ministro

Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, habló sobre los esquemas de evaluación que se aplicarán para el primer trimestre del año escolar. "Los especialistas dicen que cuando superemos la pandemia y este la vacuna. Uno puede imaginar un año o año y medio de un sistema dual.expresó Trotta en una entrevista con Radio Metro.El minsistro insistió con que "cada hogar es un universo" y ante la insistencia de María O´Donnel por bajas calificaciones dijo que "no es lo mismo un hogar con un hijo que con cuatro".xplicó."El gobierno genera TV, radio y cuadernos. El desafio es como contener la desigualdad y trabajar en la heterogeneidad que vamos a encontrar al volver a las aulas", declaró y sostuvo que la centralidad está en "ver cuándo y cómo". "No se vuelve como en marzo. Vamos a tener que tener protocolos. Es complejo en el mundo"."Trabajamos en protocolos, con aislamiento social, protocolos de trabajo en aula, en espacios comunes y el ingreso a la escuela. Lo que nos preocupa a todos, por eso no es momento para volver, es el proceso de llegar a la escuela. Creemos que el foco tiene que ser en los que estan terminando nivel y en los que estàn en proceso de lectura y escritura"."Es una responsabilidad del gobierno de cada jurisdicción. No todos los días, pero un respiro para los niños que llevan 50 días dentro de sus casas. Las clases se suspendieron días antes.