¿Cuáles son los comercios que abren a partir del martes en CABA?

Quienes tienen número de DNI terminado en par podrán ir a comprar durante los días pares y quienes tienen DNI impar, los días impares.

"Se triplicó la gente circulando en la calle, pero no ha habido un aumento exponencial de casos", dijo hoy Rodríguez Larreta durante una conferencia de prensa.A continuación, detalló cómo será la dinámica de flexibilización de apertura de actividades. "Vamos a ir siguiendo el nivel de cumplimiento de los cuidados. Si cumplimos bien, vamos a mantener las nuevas actividades y sumaremos otras. Si no se cumple, volveremos hacia atrás", explicó. "Vamos a reactivar el comercio. A partir del lunes, le propondremos al Gobierno nacional un esquema", anunció."Todo va a requerir de estrictas pautas de aseo y será de 11 a 21 para que no coincida con el horario del resto de las actividades. A cada comercio podrá entrar una persona cada 15 metros cuadrados. Y cada negocio tendrá que poner un cartel aclarando cuánta gente puede ingresar al local", detalló.