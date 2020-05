Una empresa de transporte que fue beneficiada por el macrismo despidió a 200 trabajadores

“Los representantes, contadores y jefes de recursos humanos nos dicen que ellos no tienen orden de liquidarnos, lo que quiere decir, que la jefatura no quiere pagar y no da la orden para que nos depositen”, sostuvo uno de los choferes afectados.

Los empleados sostienen que la empresa tomó esta medida sin previo aviso, y ante los reclamos de los mismos no recibieron respuesta alguna por parte del grupo empresarial.Según relató, la medida afecta a “más de 200 familias”. “Como la empresa no realizó la liquidación correspondiente tampoco pudimos cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por lo que estamos sin recibir ni un tipo de ingreso económico en plena pandemia”, lamentaron a tiempo que no descartan tomar medidas al respecto si la situación no se resuelve, afirmó otros de los trabajadores.De hecho, en 2016 Sebastián Trappa, vicepresidente de Vía Bariloche, había logrado en un con Macri y su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, llegar a información privilegiada sobre lo que sería la política de cielos abiertos del gobierno nacional por aquel entonces: la desregulación de la licitación de las rutas aéreas y el desembarco de las low cost.