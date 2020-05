Denuncian que el jefe de los espías de Macri "se hizo traer una camioneta de USA que costó 120 mil dólares"

La titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, acusó a quien encabezaba la gestión de ese organismo durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, de hacer compras "sin facturas" y abusar de "gastos reservados", y entre esas operaciones se refirió en particular y escandaloso caso de la camioneta blindada que el ex funcionario "se hizo traer" de Estados Unidos

"Vamos a hacer las denuncias respectivas. Me interesa presentar las denuncias en la Justicia"

En diálogo con Radio Cooperativa, Caamaño sostuvo que bajo la gestión de Cambiemos, y reveló que "se gastaba sin facturas" y que no se sabe "cuánto salieron las cosas que se compraron"., añadió.Arribas es el representante de jugadores de fútbol que, a finales de 2015, abandonó esa función para dedicarse a dirigir la agencia de espionaje del gobierno de Cambiemos. Según el propio Macri en declaraciones públicas, eligió a su amigo persona porque era "el más acostumbrado a las trampas".Caamaño advirtió que estány quedenunciaran todo en sede penal:Respecto de la intervención de la AFI que había anunciado el propio Alberto Fernández en su discurso de asunción el 10 de diciembre, Caamaño afirmó: "El Presidente decidió intervenir la AFI para transparentarla y sacarla de los sótanos de la democracia. Y había dicho que todo aquello que sobrase de partidas fuera a la campaña contra el hambre. En el primer trimestre no se gastaron en la AFI 88 millones de pesos, que el Presidente reasignó para combatir la pandemia".Y continuó: "Siguiendo la directiva del Presidente, queremos traer el estado de derecho a la AFI y no se hace ninguna ilegalidad. La anterior gestión echó a 500 empleados pero contrató a más de 700″.