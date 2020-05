CABA analizará el jueves los resultados de la flexibilización de la cuarentena para determinar su retroceso

[AHORA] Junto con Alberto Crescenti, Paula Zingoni, Gabriel Battistella y Daniel Ferrante anunciamos la última información sanitaria respecto al Coronavirus en la Ciudad. https://t.co/Asc0hUVa1E — Fernán Quirós (@FernanQuirosBA) May 19, 2020

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós; el subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión de Red, Daniel Ferrante; el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella; la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni; y el director del SAME, Alberto Crescenti, brindaron detalles de la situación sanitaria de la Ciudad en relación a la curva de contagios, la evolución y el estado en los barrios vulnerables, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.informó esta mañana el Gobierno de la Ciudad. En la última jornada, 24 personas fueron dadas de alta, con las que suman 337 las altas desde el inicio de la pandemia en esos conglomerados, según el parte oficial.Los enfermos de Covid-19 en los barrios vulnerables porteños, que se concentran en el barrio Padre Mujica (ex Villa31) y el Padre Ricciardelli (ex villa 1.11.14), suman casi el 30% del total de diagnósticos en toda la jurisdicción, que tiene 4.130 casos positivos. Además, en la Ciudad fallecieron 155 personas y 1.139 fueron dadas de alta.Con respecto a la apertura de ciertas actividades en la ciudad de Buenos Aires, Quirós señaló que: "Es importante no poner en riesgo la salud de nadie.Sobre los efectos que hay generado la pandemia, el ministro de Salud porteño afirmó que: "Esta es una pandemia que daña, ningún país ha escapado a sus efectos.Para cada uno de ellos impulsamos políticas publicas".