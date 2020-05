Trotta respaldó a Vallejos y dijo que la idea de participar en el capital de las empresas es muy interesante

La diputada Fernanda Vallejos bregó para que el Estado se quede con acciones de empresas que reciben ayuda estatal en medio de la pandemia de coronavirus.

En diálogo con FM La Patriada, el ministro de Educación,, sostuvo "que se necesitan más recursos y el Estado tiene que participar”. “Conversamos con Pepe Mujica (…) tiene que ser una alianza público-privado, donde, inclusive que sea socio de los beneficios pero no desde el lucro sino desde la reinversión privada", enfatizó el titular de la cartera educativo., remarcó Trotta al respaldar la iniciativa de Vallejos quien había sostenido: “Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías".La medida generó el rechazo no solo de los grandes empresarios sino de los legisladores más acérrimos de Juntos por el Cambio, en función de los intereses de los primeros. “No vamos a permitir que se vulneren los derechos consagrados”, sostuvoen defensa de los intereses concentrado en una propuesta que ya cuenta con el apoyo de