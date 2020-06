Escándalo: un alto funcionario macrista le ofreció a un arrepentido fugarse a Estados Unidos si acusaba a CFK

Entonces Elaskar cuenta que el encargado de velar por la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo insiste ante su negativa y "cuando yo digo que no, me cita el propio Federici en persona y él mismo me dice que si yo me arrepentía e involucraba a Cristina Fernández de Kirchner él se encargaba de sacarme a los Estados Unidos con asilo político".

Federico Elaskar fue uno de los que pidió que se aplique la ley de arrepentido en 2016 cuando los juicios contra Cristina empezaban a tornarse en una verdadera persecusión política, judicial y mediática contra su figura y sobretodo su familia. Si bien en el juicio oral ya desmintió mucho de lo que dijo ante las cámaras de televisión, ahora sumó un testimonio sobre aquellos tiempos.A diferencia de lo que sucedió en el programa de Lanata, Elaskar ahora dice quey si el titular de la Unidad de Información Financiera durante los cuatros años de Macri, Mariano Federici, se reunió con él en un hotel del centro porteño.En una entrevista con Juan Amorín en C5N, Elaskar reveló que se acercaron intermediarios del Gobierno de Macri "varias veces" y quecerró Elaskar.