Durán Barba elogió otra vez a Alberto: Ha manejado de manera inteligente la pandemia

"Lo que le preocupa a la gente es que no se mueran sus seres queridos de más edad. Es un sentimiento de solidaridad con sus mayores el que hace que tan masivamente la gente apoye las medidas de restricción de la pandemia".

La participación de Durán Barba es la primera de una serie de actividades online que la UNLZ prepara en el marco de la Jornada de Comunicación Estratégica.

El consultor político y principal estratega de las campañas de Mauricio Macri,, participó de una Charla virtual organizada por la. Ante más de un centenar de asistentes conversó con, colega suyo, sobre la situación política de la región y el futuro de la profesión.Consultado por cómo evalúa la actuación de los gobiernos latinoamericanos, destacó lo realizado por el presidenteConsideró que “subieron los números” del presidente de la Nacion y del jefe de gobierno porteño,, porque están hablando de lo que quita el sueño a la gente.". "En EEUU tienen 183 veces más muertos que en Argentina, Brasil tiene 53 veces más.”, expresó y agregó: “No es que me he hecho peronista, hay que ver la realidad: Hay un manejo que ha evitado la muerte de mucha gente".En contraposición a los mandatarios argentinos afirmó quePor otra parte, opinó sobre, sostuvo: "Bolsonaro y Trump han logrado que se mueran una enorme cantidad de ciudadanos e igual la economía se les hizo pelota. Mientras haya tantos muertos y tanta angustia no puede recuperarse la economía y sobre todo no puede recuperarse el ánimo de la gente que es lo más importante".