El Frente de Todos repudió las agresiones sufridas por Ofelia Fernández

Quieren que a las mujeres si no les puede tocar el sometimiento les toque morir de miedo. Ellos son muchos, pero nosotras somos más. Demostrémoslo, hartémonos y terminemos con la impunidad de esta violencia. Cambiemos la historia para siempre, y hoy salvemos a Fátima. pic.twitter.com/sMXNIimBmn — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) June 5, 2020

Repudio total a las amenazas que sufrió @OfeFernandez_ y respaldaremos la acción legal que impida la impunidad de su responsable. Aunque busquen silenciarnos, no nos callamos más frente a las violencias. — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) June 6, 2020

Varios dirigentes habían emitido su repudio a las agresiones sufridas por Fernández. Entre ellas, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta quien le emitió su apoyo. También la presidenta del INADI, Victoria Donda, y la secretaria Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra.

Me toca decirles que la violencia que recibe @OfeFernandez_ hoy es parte de lo que nos tenemos que aguantar todos los días las mujeres que hacemos política. Pero no se equivoquen #NoSonlasReglas, #EsViolenciaPolítica pic.twitter.com/rWTHcY0mWu — 💚 Victoria Donda Perez 💚 (@vikidonda) June 6, 2020

“El bloque del Frente de Todos de la Legislatura porteña repudia enfáticamente los mensajes y amenazas intimidatorias efectuadas contra nuestra compañera de banca Ofelia Fernández”, comienza el comunicado que agrega: “La reproducción de discursos misóginos por cualquier medio, que incitan a la violencia física y sexual contra las mujeres, en un contexto en el que se produce un femicidio cada 29 horas en nuestro país, no debe pasar desapercibida”.Además, describieron que las “agresiones y violencia verbal que sistemáticamente apuntan contra Ofelia en las redes sociales dan cuenta de una actitud cobarde y resentida por parte de oscuros personajes, que reaccionan ante el proceso de transformación cultural que atraviesa nuestra sociedad gracias al impulso del movimiento feminista, y que pretenden disciplinar”.“Consideramos, asimismo, que la obsesión depositada en nuestra compañera, representativa del odio de ciertos sectores hacia la participación política de las mujeres y la juventud, no hacen más que demostrar su grandeza, valentía y compromiso con la igualdad de género y la justicia social”, consideraron. “En esta Argentina que estamos reconstruyendo NO hay lugar para la violencia machista y patriarcal”, concluye el comunicado.