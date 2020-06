El enojo de Cornejo por que "hay pocas muertes" y la cuarentena "se extiende a tontas y locas"

Alfredo Cornejo, presidente del partido histórico, se quejó de que en Argentina la cantidad de muertos por coronavirus son muy bajos para que se aplique un método de prevención de contagio como el aislamiento. Cornejo se queja por la cantidad de días que pasan en el AMBA pero no explica que es la mejor forma de evitar la propaganción de un virus sin vacuna., afirmó el diputado nacional, en declaraciones a Radio con Vos.El presidente de la Unión Cívica Radical se queja de que todavía no sabe "si el pico ya pasó o si está adelante" y dice quey hemos encontrado una economía desecha”.“El 40% de la economía del país se genera en el AMBA y el 50% del consumo está ahí. Parar el AMBA no es poca cosa a los efectos de la economía nacional., se quejó desconociendo la situación epidemiológica.Por otro lado defendió a capa y espada a Mauricio Macri diciendo que fue el Frente de Todos el que apagó la economía y celebró que "Mauricio Macri no hable, porque eso le daría al Gobierno la excusa para polarizar la mejor foto del Gobierno.