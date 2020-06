Para Buzzi, ha sido oportuno que el Estado intervenga Vicentín

la decisión del presidente Alberto Fernández de poner sobre un formato similar al de YPF a una de las principales productoras y exportadores de alimentos del país como lo es Vicentín es “oportununa”.

Resultó positivo a los ojos de Buzzi que el mandatario argentino decidiera que el Estado argentino rescate a la alimenticia y aceitera, que se había declarado insolvente en diciembre, con deudas por casi USD1500 millones con el Banco Nación y más de dos mil productores y quinientas PyMEs del sector.

Para el ex titular de la Federación AgrariaEn diálogo con FM La Patriada, rechazó además las críticas de la oposición que asimilan el estado de situación con Venezuela., valoró.La firma había pedido la quiebra en diciembre y se investiga si no hubo fraude, tras un injustificado préstamo del Banco Nación. Antes, había financiado la campaña electoral de Juntos por el Cambio. En este marco, Buzzi remarcó que "el comercio de granos y el comercio de alimentos no da pérdida”, aludiendo sobre las versiones que sostienen presuntas irregularidades en la compañía.consideró.“O se está a favor que esa empresa quede en manos de capitales extranjeros o en un proyecto soberano", enfatizó en diálogo con el programa Salvemos Kamchatka.