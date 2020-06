Insaurralde pidió que "la gente entienda que la Covid no es joda y su esposa reveló que su test dio negativo

el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, habló desde el Hospital Municipal de Llavallol, donde se encuentra internado, con el programa televisivo del que es conductora su esposa, Jesica Cirio, y reveló cómo vivió los primeros días tras enterarse que sufre la infección y aseguró que “no encuentra explicación” al contagio porque tomó “todos los recaudos” necesarios

A poco más de 48 horas de conocerse que tiene coronavirus,La entrevista fue con el programa La peña de morfi, donde trabaja Cirio, quien también se pronunció en el ciclo, aunque fue mediante una comunicación virtual desde su hogar.Insaurralde lee insistió en que en la medida de los posible todos se queden en sus casas.Al ser consultado sobre los síntomas que experimentó, el mandatario comunal explicó que tiene muchas dificultades para dormir a la noche a pesar de que siente cansancio. También tuvo mucha fiebre, para lo cual toma paracetamol, y fuerte dolor muscular. Además, reveló que perdió el sentido del gusto y que el olfato ya lo tenía muy disminuido a causa del tratamiento de quimioterapia al que se tuvo que someter hace algunos años., recordó.En ese sentido, afirmó que no encuentra “otra explicación al contagio” más que el contacto con algún asintomático. “Hemos tomados todos los recaudos. La reunión del Comité Operativo de Emergencia se hace en un gimnasio, no en una oficina cerrada”, dijo.En tanto, aislada en su casa porque, si bien el test de coronavirus le dio negativo, debe mantenerse en esa condición unos días más, Cirio contó que"Quiero agradecer a toda la gente por el apoyo a través de los mensajes hermosos”, agregó la esposa del jefe comunal lomense. En diálogo con su compañero, Gerardo Rozín, compartió su preocupación por su esposo: “Sigue internado porque. En esta época del año siempre empieza con su paf y a tener problemas respiratorios en general, por eso es que de un principio yo pensé que era algo más como lo que vivimos el año pasado, en esta época del año siempre la pasa mal”.La modelo aclaró que Insaurralde "está bien”, aunque enfatizó que. Y contó: "Consciente de que es un paciente de riesgo salió a la calle igual, iba a trabajar todos los días, cada vez que salía de mi casa, yo tenía mucho miedo. Pero entiendo que es su deber"."La verdad que yo dije ‘por qué le tocó a él y no a mí’. Sinceramente no quería que sufra pero sé que es muy valiente y va a estar todo bien”, expresó, y agregó que "él tomaba todos los recaudos y era súper prolijo con todo, le tocó como les va a tocar a un montón de argentinos y personas en el mundo"."Ayer me dio negativo el test a mí pero era exactamente lo mismo, iba a estar en cuarentena correspondiente me de o no positivo el test. El de toda la familia siempre el pensamiento estuvo en él que es el más débil”, siguió la presentadora.Si bien, ante las preguntas, sostuvo que considera que le dio negativo por tener "las defensas altas", comer "muy sano" o tomar "suplementos" a pesar de haber tenido contacto con su esposo, el médico Jorge Tartaglione aclaró que "no hay evidencia científica" de que los suplementos sean una prevención ante el virus.“Es una enfermedad muy silenciosa, y algo que quiero resaltar es que yo di negativa, como a Federico Otermín - persona cercana al intendente- pero el resto que dieron positivos, son todos casos asintomáticos porque ninguno presentó fiebre o síntomas hasta ahora”, completó.