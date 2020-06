Expectante reunión entre Ginés, Quirós y Gollán de cara a la continuidad del ASPO en AMBA

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, dijo hoy que "si se espiralizan los contagios, no hay sistema sanitario que aguante", y remarcó que "no tiene sentido relajar las medidas de aislamiento en este momento cuando están aumentando los contagios" de coronavirus en Buenos Aires.afirmó el funcionario en declaraciones a la prensa.Larroque asumió, sin embargo, que si bien "el aislamiento es lo único efectivo", tiene "un costado negativo que es lo que está vinculado a lo económico, laboral y psicológico". "No es la panacea", reconoció el ministro respecto a las consecuencias que trae el confinamiento estricto a la gente.preventivo y obligatorio de manera temprana, el 20 de marzo, días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara pandemia al COVID-19.Larroque fue consultado sobre las diferencias de criterio que existen entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de la política a seguir en la pandemia y en ese sentido afirmó:acotó.