La especulación de María Eugenia Vidal: se presentaría como querellante en la causa espionaje ilegal

Durante la gestión de Mauricio Macri, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de Gustavo Arribas, habría llevado mecanismos de espionaje ilegal hacía dirigentes políticos, periodistas, académicos y personajes públicos.

Fuentes del entorno de la ex gobernadoraprecisaron a Télam que Federico Villena. El juez quedó en enviarle la citación vía correo físico y electrónico, y la ex mandataria aguarda que llegue "entre esta semana y la próxima".Según contó la agencia estatal de noticias, "una vez que sea citada y vea qué hay en la causa es muy probable que se presente como querellante, igual que (el jefe de Gobierno porteño,".En los próximos días visitarán Lomas de Zamora, de la misma forma que lo hizo la vicepresidenta, el ex intendente de La Platay el titular del PJ de esa Ciudad, que ya fueron advertidos por el juzgado federal acerca de que se estaba ordenando la información recolectada sobre ellos para que pudieran verla.