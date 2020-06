La exfuncionaria macrista que recibía a los espías en Casa Rosada se tendrá que presentar ante la Bicameral de Inteligencia

, allanados por el juez Villena a raíz de una denuncia sobre un frustrado atentado con trotil contra Luis Vila, un ex funcionario del Ministerio de Defensa durante la gestión de Oscar Aguad.El martes, durante más de tres horas,Entre esas operacionesuna de las hermanas del ex presidente, en pareja con el empresario italiano Salvatore Pica.Según el relato, Melo recibió la indicación (con un grupo de agentes que trabajaban en conjunto y que aparecían en un grupo de Whatsapp llamado "Super Mario Bros")Así, continuó, Alan Ruiz consiguió infiltrar una obra de remodelación de una casa contigua a la que ocupaban Pica y Florencia Macri en la ciudad bonaerense de Pilar y desde allí siguieron los movimientos de la pareja, que reportaban a Ruiz.Justamente Ruiz también fue citado para el próximo viernes a la Bicameral.no investiga delitos. La declaración de los sospechados en la causa judicial que lleva adelante el juez Villena se producirá en el marco de un expediente parlamentario y no tiene, en principio, consecuencias penales.. Ese mismo día también está citado otro de los espías que integraban el grupo cuya existencia quedó reflejada en los teléfonos secuestrados a Melo y a Araque: Jorge "El Turco" Saez, el supuesto reclutador de los espías que trabajaban bajo órdenes directas de Ruiz.En su declaración ante la Bicameral, Melo se despegó de los delitos que se le reprochan y aseguró que se negó a realizar tareas que le parecieron ilegales o comprometedoras para su labor.Sin embargo, en ese contexto reconoció que además de Saguier, fueron "objetivos" del grupo el propio Pagni y el periodista Hugo Alconada Mon, a quien sí le realizó un "seguimiento ambiental", fotografiando incluso su casa en la ciudad de La Plata.En cuanto a Martinengo, la funcionaria con despacho contiguo al de Macri, a quien -según los registros oficiales de la Casa Rosada- visitó en varias oportunidades junto con Araque y Sáez, le restó trascendencia a su intervención en las operaciones ilegales.De acuerdo con la versión de Melo,que la conocía de sus tempranos tiempos de militancia en la localidad bonaerense de San Martín y que el vínculo más estrecho lo tenía con Sáez.Ahora será tiempo que la recepcionista de los espías y empleada del funcionario que entre otras cosas desarmó el Fútbol Para Todos de precisiones o adelante parte del entramado que sigue investigándose en los tribunales de Lomas de Zamora y que expone el aparato paraestatal de espionaje ilegal que conducía Mauricio Macri.