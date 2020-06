El ministro Meoni dio detalles de cómo será el transporte público a partir del viernes

El ministro de Transporte, Mario Meoni ​dio detalles este jueves de cómo funcionará el transporte público a partir de esta medianoche. Lo hizo después de la incertidumbre que generó el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre quiénes podrían usar trenes y colectivos para concurrir a sus lugares de trabajo.Meoni no dejó dudas: el transporte público funcionará desde este viernes como en la fase 1, cuando el presidente anunció la etapa más dura del aislamiento social, preventivo y obligatorio para intentar prevenir la propagación del coronavirus. "remarcó Meoni en declaraciones a radio La Red .En ese oportunidad, a través del decreto 297 , se detalló que eran 24 las actividades denominadas esenciales. Serán los trabajadores nucleados en esas actividades los que podrán seguir usando el transporte público. Entre ellos están, según enfatizó el ministro,"Esperamos que no viajen más allá de los esenciales. Ha habido un incremento del uso de los pasajeros del transporte público y eso ha ido de la mano del incremento de las actividades", precisó Meoni. In