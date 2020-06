¿Cuándo colapsaría el sistema de salud según el viceministro Kreplak?

"Si no hacemos nada para evitar la cantidad de contagios, en 30 días colapsa el sistema", estimó Kreplak y expuso que, de continuar con la tendencia actual de contagios, "el 16 o el 20 de julio se nos terminarían las camas".

En el marco de la suba de contagios por coronavirus, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires,, advirtió que “si no se hace nada para evitar la cantidad de contagios (…) en 30 días colapsa el sistema sanitaria”.En declaraciones a La Red, insistió que se debe que "reducir muchísimo la circulación" de personas con el objetivo de "bajar fuertemente la cantidad de contagios".Detalló queal tiempo que especificó que"Puede ser que haya que reducir actividades no muy esenciales", evaluó."Yo evitaría que haya circulación en la calle de cualquier persona que no sea de carácter esencial", subrayó el viceministro de Axel Kicillof.