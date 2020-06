Aníbal Fernández criticó a Vidal por haber "salido a buscar al bicho

Para Aníbal Fernández, “lo que no puede salir Vidal es de la vergüenza de haberse picado este bicho por andar haciendo pelotudeces”. “Quedate en tu casa, no te viene a buscar el bicho a vos, vos lo saliste a buscar. Esta cuestión es la más criticable.”,

En declaraciones a, el interventor de YCRT,, se refirió al contagio de la ex gobernadora bonaerense,“De la ex gobernadora, como hombre de bien, lo único que le deseo es que salgan bien las cosas.”, tiró el ex jefe de Gabinete de la Nación.le dijo en declaraciones al programa Virtud del Pájaro, conducido por Beto Solas y equipo.El también ex senador contrapuso el caso de la ex mandataria con el del jefe comunal lomense, Martín Insaurralde. Resaltó que “siendo intendente en algún momento es posible que te lo pesques porque son tantos los contactos que uno tiene por día que es muy difícil pensar que no va a suceder”.“Por eso, me da bronca la otra cosa”, dijo en alusión a Vidal a quien de todas maneras no dejó de enviarles deseos de recuperación.Por otra parte, valoró la forma en que el presidente Alberto Fernández llevó a cabo las políticas para frenar el avance de coronavirus. Subrayó:“Después aparecieron todos estos que quieren hacer política chiquitita desde una pandemia y entonces tenés que empezar a ver qué es lo que nos muestra el mundo”, agregó en declaraciones a la radio de la UNLZ.En este sentido, se mostró crítico de la manifestación realizada contra el gobierno nacional y que, según dirigentes del oficialismo,fue fogoneada por Cambiemos.