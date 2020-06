Llegan de China insumos médicos equivalentes a 15 aviones

La subsecretaria Técnica, Legal y Administrativa del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Victoria Anadón, contó detalles de la denominada “Operación Shangai”: “El primer barco tiene cuatro contenedores lo cual implica una carga de 2 aviones, con 2 millones de barbijos, 2 millones de barbijos N95 y 2 millones de guantes”.

“En términos de la cantidad que podemos traer es el equivalente a la carga de 15 aviones, para el día 20 de julio vamos a tener un polideportivo completo lleno de equipos de protección personal”, detalló la funcionaria en La Mecha por Radio Provincia.Anadón indicó que “los insumos están destinados no sólo a los profesionales de la salud que cumplen tarea en hospitales sino que brindamos equipos de protección e higiene a todo el personal de la provincia que cumple tareas en esta pandemia, como el personal de seguridad, los auxiliares de educación”.“Fue una negociación muy difícil, empezamos las compras con proveedores locales y era muy difícil conseguir el volumen que la Provincia requería además que teníamos una deuda muy grande heredada donde los proveedores no querían ni cotizarnos”, explicó.La subsecretaria remarcó que “estamos comprando también a cooperativas locales bonaerenses, una vez que pudieron comenzar a producir nos pusimos en contacto porque no queremos atentar contra las Pymes sino que también continuamos comprando con ellos”.“Nos emociona la llegada de estos barcos, nos insume un esfuerzo muy grande pero habla de la decisión política” finalizó.