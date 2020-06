Cristina sobre el Memorándum: Las mentiras se caen como naipes

"Lawfare al palo", dijo la ex mandataria junto a un video en el que dice que le hubiese gustado que el ex canciller Héctor Timerman estuviera vivo para que viera cómo “las mentiras mediáticas y causas armadas se derrumban como un castillo de naipes”.

En referencia al informe que Interpol Argentina le envió al juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa por el Memorándum con Irán, donde se manifiesta que "las alertas rojas siempre estuvieron vigentes", Cristina consideró que “las mentiras mediáticas y las causas armadas se derrumban como un castillo de naipes”,Compartió además una nota del diario Página/12, titulada "Interpol enterró el corazón de la causa por el Memorándum con Irán: punto final a la historia de las alertas rojas", que informa que Martínez de Giorgi recibió el informe pedido por los propios querellantes que acusaban a la ex Presidenta y el ex canciller por traición a la patria.La ex mandataria añadió que fuequien "respondió en detalle en un informe a un juez de Comodoro Py -cuando no- lo que siempre supieron todos y todas: que las famosas alertas rojas dictadas en el 2007 absolutamente siempre estuvieron vigentes y permanecieron inalteradas".