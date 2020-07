"Le llegó el momento a Daniel Angelici y puede llegar a ser el próximo detenido de la Mesa Judicial"

#Ahora | "Angelici podría ser el próximo detenido de la #MesaJudicial": el pronóstico de @gregoriodalbon tras la ola de detenciones por la causa del espionaje ilegal. pic.twitter.com/c5Ycckrwec — Política Argentina (@PolArg) July 1, 2020

La causa de espionaje ilegal llevada adelante en los tribunales de Lomas de Zamora sacudió la escena con una buena cantidad de detenciones que involucran directamente al expresidente Macri y a la Mesa Judicial que había diagramado para perseguir opositores y hasta espiar a algunos propios que según Mauricio no lo eran tanto."La asociación ilícita no tiene que ver con la estructura del estado, por esoAbajo estaban, explicó el abogado Gregorio Dalbón.Con certeza, el abogado de Cristina dejó en claro que "acá hay una causa que está saliendo por todos lados. Se va para el propio lado de Mauricio Macri.Llega un momento en el que el poder no es eterno, le llegó el momento a Daniel Angelici. Puede llegar a ser detenido. La excepción es la prisión pero le llegó la hora". remató.