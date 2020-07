Espionaje ilegal: apartaron al juez Federico Villena

El caso de presunto espionaje ilegal conlleva a más de 50 víctimas y 20 imputados. Entre las víctimas están desde Cristina Fernández de Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta, pasando por Diego Santilli. Hasta el momento, todos los que se presentaron para conocer el material sobre ellos se convirtieron en querellantes en el caso, incluida la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quien en las últimas horas se manifestó contra este hecho de “gravedad institucional”.

En la resolución, la cámara platense hizo lugar al planteo de varios abogados defensores de los espías Facundo Melo, Leandro Araque y Jorge Sáez y apartó al juez del caso. Resolviendo que la causa en su totalidad pase al Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juezEl planteo de la defensa se supeditó al supuesto hecho de que los espías detenidos realizaron "tareas de inteligencia" con aval judicial,, en particular escuchas efectuadas al narcotraficante Mario Segovia.El juez Villena había ordenado esta semana la detención de 22 personas, entre ellos a Susana Martinengo, la ex secretaria del ex presidente Mauricio Macri.