¿Cómo fue el hallazgo del cuerpo sin vida de Fabián Gutiérrez, ex secretario de Néstor y Cristina?

De acuerdo a lo informado por Télam, el hallazgo se concretó en los fondos de una casa de esa localidad turística ubicada a unos 250 kilómetros de Río Gallegos, y de acuerdo a los primeros análisis realizados por los médicos forenses que revisaron el cuerpo presentaba golpes principalmente en la cabeza y un corte en el cuello.

Tanto el primero de los detenidos como los otros tres confesaron más tarde ante la Justicia que habían estado con Gutiérrez y que lo habían atacado a golpes con intenciones de robarle dinero.

Gutiérrez había sido procesado por el juez federal Claudio Bonadío en noviembre del año pasado, sin prisión preventiva, como supuesto coautor del delito de lavado de dinero en el marco de un expediente vinculado con la causa de los Cuadernos.

, empresario y ex secretario de los ex presidentes Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, fue encontrado muerto y enterrado esta mañana en una casa de la localidad santacruceña de El Calafate. Fue tras la confesión de cuatro sospechosos que fueron a la Justicia y dijeron que lo habían asesinado para robarle dinero.El juez de instrucción Penal de Calafate, Carlos Narvarte, aseguró hoy a la prensa que el cuerpo fue hallado envuelto en una sábana y que el hallazgo se logró gracias a la confesión de los cuatro detenidos.De acuerdo a la investigación, este viernes se recibió una denuncia sobre la desaparición de Gutiérrez, quien no contestaba las llamadas y no había sido hallado en su domicilio. De manera inmediata, por orden del juez Narvarte se realizaron las primeras diligencias en el domicilio del ex secretario de Cristina Kirchner en El Calafate, ubicado en Perkins y padre Alberto D´Agostini de la villa turística, el cual se hallaba totalmente revuelto.Las fuentes judiciales consultadas por la agencia estada aseguraron que en el lugar fue hallada una campera con manchas que podrían ser de sangre, precintos plásticos y manchas de sangre en distintos sectores de la casa.El juez Narvarte confirmó en declaraciones a la prensa que el hallazgo del cadáver de Gutiérrez se logró "como consecuencia de la primer indagatoria recepcionada en el día de la fecha y en base al trabajo de Criminalística".