Tras la indecisión opositora, Alberto se reúne con diputados y senadores de Juntos por el Cambio

Alberto Fernández definió junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibir por separado a los representantes la alianza macrista en el Congreso en reuniones virtuales

En un nuevo gesto de diálogo y apertura hacia la oposición de Juntos por el Cambio,En este sentido, el Presidente encabeza la videoconferencia con diputados y senadores de JxC, en medio de la tensión entre el oficialismo y la oposición, con "agenda abierta". La reunión comenzó pasadas las 18 y solo participan dirigentes del PRO y la UCR, ya que la Coalición Cívica decidió no asistir.Tras unay reclamar además sumar a los senadores que denunciaron “atropello” por parte del Frente de Todos y de Cristina Fernández de Kirchner en la Cámara alta donde el oficialismo tiene quórum y mayoría propia, el Presidente determinó hacer lugar a esos reclamos por más injustos que se configuren con el objetivo de bloquear sus infundados reclamos de falta de receptividad.Así,. En tanto,Según Infobae, esta tarde a las 17 desde la quinta presidencial, Fernández y Massa conversarán vía Zoom con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Máximo Kirchner, jefe del bloque oficialista en Diputados, también estaría en Olivos. Otro dato extraño pero probablemente vinculado al gesto político de diálogo es que no sólo estarán los jefes de los bloques sino también algunos legisladores de peso que no ocupan cargo en el Congreso. Y que estarán los senadores que seguramente expresarán su disconformidad con la conducción de CFK.Por el Senado, estarán el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio y del bloque radical, Luis Naidenoff; el jefe del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, y los vicepresidentes de la Cámara, dos de los senadores que más confrontan con CFK: Martín Lousteau y Laura Rodríguez Machado. Los diputados en cambio mantienen, en general, un diálogo más fluido, tal vez por la necesidad de consenso. Participarán Álvaro González, vice del cuerpo; Mario Negri, jefe del interbloque y del bloque radical; y Cristian Ritondo, jefe del PRO. También logró colarse Alfredo Cornejo, diputado nacional por Mendoza, presidente del Comité Nacional de la UCR y uno de los dirigentes que más agresivos se mostró en las últimas semanas a través de sus declaraciones.Por el Frente de Todos estarán los jefes del bloque de senadores, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti; la vicepresidenta del Senado, Claudia Ledesma Abdala, y el misionero Maurice Closs. Además de Massa y Kirchner, el único diputado nacional que estará es José Luis Gioja, el presidente del Consejo Nacional Justicialista.La alianza opositora mayoritaria transformó varias veces su opinión en función de su conveniencia. El fin de semana algunos integrantes de los bloques de diputados se habían mostrado predispuestos a una reunión con el Presidente y todos los jefes de las bancadas opositoras.Pero el domingo la UCR, el PRO y la Coalición Cívica emitieron un comunicado rechazando el convite, bajo los pretextos de que la cita había sido convocado con demasiado apuro, cosa que hoy parecen haber resuelto, pero principalmente por la falta de participación de los senadores y por considerar que esa fuerza no tiene el mismo peso que los monobloques. Pidieron trato especial.En una charla entre Fernández y Massa acordaron el cambio de agenda. Molesta especialmente a Juntos por el Cambio la falta de acuerdo en el Senado donde sostienen que CFK y el jefe del bloque, José Mayans, cambiaron las reglas del protocolo de funcionamiento remoto y abrieron el debate a temas por fuera del Covid-19.El segundo encuentro online que mantendrán Alberto, Massa y Máximo es a las 18. Habrá senadores de fuerzas políticas provinciales. Fueron invitados el rionegrino Alberto Weretilneck; la misionera Magdalena Solari Yrigoyen; el salteño Juan Carlos Romero y nuevamente Mayans, Abdala y Sagasti. Por los diputados Eduardo ‘Bali’ Bucca (Consenso Federal); Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal); Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia misionero); Nicolás del Caño (PTS-Frente de Izquierda); Romina del Plá (FIT); José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal); Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino) y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro).Del Caño se mostró molesto. “Los bloques de Juntos por el Cambio dicen que no van a participar de la reunión con Alberto Fernández si participan otros bloques. Son libres de reunirse con Macri en Paraguay si quieren, pero blanqueen que están de campaña electoral”, argumentó.Y le pegó duro a Cornejo, sobre cuya postura explicó que “tiene que ver con que quieren vetar a la única fuerza anticapitalista que defiende una agenda a favor del pueblo trabajador" y con que "le salió el macartismo que lo caracteriza”."Vamos a participar de la reunión de hoy de presidentes de bloque con el presidente Fernández a la que nos convocaron en la tarde de ayer. Llevamos los puntos centrales de la agenda de las trabajadoras y trabajadores que venimos planteando desde antes de la pandemia y desde antes de la cuarentena", sostuvo Del Plá en declaraciones a Télam.