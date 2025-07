"¿Pretende palmaditas en la espalda?": Bullrich le tiró con Milei a Villarruel por la sesión en el Senado

¿Qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle “muy bien, Vicky, usted es Vicepresidente”? Somos gente grande y tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos.



Si… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 10, 2025

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a apuntar contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por la sesión en el Senado que está resultando como una durísima catarata de derrotas para el Gobierno luego de que pretendieran que la titular de la Cámara alta levantara la sesión sin argumentos legales para hacerlo."¿Qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle ´muy bien, Vicky, usted es Vicepresidente`? Somos gente grande y tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos",e reclamó la ex funcionaria de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.El debate entre ambas integrantes del Poder Ejecutivo comenzó cuando, una vez iniciada la sesión, Bullrich usó la red social X para acusar a Villarruel de haber "denigrado la institución que preside" y haber sido "cómplice del kirchnerismo destructor" por no haber levantado la sesión.Ante eso, Villarruel eligió la misma red social para responderle a Bullrich acusándola de "terrorista" y de haber saltado de partido político en partido político, además de expresar que pese a no estar de acuerdo con lo sucedido en el Senado, la resolución es de los senadores y no del Gobierno.La ministra de Javier Milei, entonces, redobló la apuesta y le contestó: "Si va a habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y que tienen por objetivo perjudicar al Gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada, entonces queda de manifiesto que le importa más su ego que el país".