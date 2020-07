17.07.2020 / RELACIONES INTERNACIONALES

Hasta Cavallo se opuso a la posición de Lacalle Pou, la figura que la derecha argentina quiere ubicar como líder regional

Ex cancilleres argentinos rechazaron la propuesta de Donald Trump de poner a Mauricio Claver-Carone para liderar el Banco Interamericano de Desarrollo. De Jorge Faurie hasta Rafael Bielsa le dijeron que no. La postura de los ex ministros de Relaciones Exteriores del país se diferencia así de la del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, el referente de un sector que la derecha argentina quiere como líder regional.